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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Pilotphase zur Ausweitung des DEIG-Einsatzes bei der PI Augsburg Mitte

Augsburg (ots)

Augsburg - Bereits seit 2006 wird das sogenannte Distanz-Elektroimpulsgerät (DEIG) von Spezialeinheiten in Bayern benutzt. Seit Februar 2022 sind alle Unterstützungskommandos und geschlossenen Einheiten der Bayerischen Polizei mit dem DEIG ausgestattet. Das Polizeipräsidium Schwaben Nord hat mit der Einsatzhundertschaft ebenfalls eine geschlossene Einheit, welche das DEIG seitdem bereits im Echteinsatz benutzt. Anknüpfend an die Verwendung des DEIG in geschlossen Einheiten erfolgt nun die Anwendungserprobung für den polizeilichen Einzeldienst der Bayerischen Polizei. Mit der Polizeiinspektion Augsburg Mitte beteiligt sich auch eine nordschwäbische Dienststelle an der Pilotphase. Startschuss der Erprobung war am 08.06.2026, indem Herr Staatssekretär Sandro Kirchner bei der Polizeiinspektion Schweinfurt Einblicke in das Projekt gab. (siehe: https://www.stmi.bayern.de/news/detail/kirchner-startet-pilotphase-zur-ausweitung-des-taser-einsatzes-im-wach-und-streifendienst-der-bayerischen-polizei/) Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte startet nach erfolgreichem Abschluss der derzeit laufenden Ausbildungs- und Schulungsmaßnahmen mit der Erprobung voraussichtlich im Juli 2026.

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord lädt Sie anlässlich des Starts der Erprobung am 10.07.2026 zu einer Medienrunde ein. Details zum zeitlichen Ablauf und der Örtlichkeit werden Ihnen zeitgerecht bekannt gegeben. In dieser Medienrunde besteht die Möglichkeit von Interviews und O-Tönen. Darüber hinaus können Ihre Fragen zu dem Einsatzmittel DEIG an diesem Termin beantwortet werden. Dementsprechend bitten wir um Übersendung Ihrer Fragen bis 30.06.2026.

Alle interessierten Medienvertreter werden gebeten, sich namentlich unter der Mailadresse "pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de" anzumelden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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