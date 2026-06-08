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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrspolizei Augsburg führt Schwerpunktkontrollen durch

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Freitag (05.06.2026) in der Zeit von 18.00 Uhr bis 02.00 Uhr führten Beamte der Verkehrspolizei Augsburg Tuningkontrollen am Gablinger Weg durch.

Im Kontrollzeitraum konnten die Beamten rund 90 Tuningfahrzeuge feststellen und kontrollieren.

Neben allgemeinen Verkehrsverstößen wie bspw. Trunkenheit im Verkehr, sowie eines Handyverstoßes, stellten die Beamten rund 20 Verstöße im Bereich Tuning fest.

Die Verkehrspolizei Augsburg ermittelt nun wegen verschiedenster Delikte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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