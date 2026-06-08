Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Verkehrspolizei Augsburg führt Schwerpunktkontrollen durch
Augsburg (ots)
Oberhausen - Am Freitag (05.06.2026) in der Zeit von 18.00 Uhr bis 02.00 Uhr führten Beamte der Verkehrspolizei Augsburg Tuningkontrollen am Gablinger Weg durch.
Im Kontrollzeitraum konnten die Beamten rund 90 Tuningfahrzeuge feststellen und kontrollieren.
Neben allgemeinen Verkehrsverstößen wie bspw. Trunkenheit im Verkehr, sowie eines Handyverstoßes, stellten die Beamten rund 20 Verstöße im Bereich Tuning fest.
Die Verkehrspolizei Augsburg ermittelt nun wegen verschiedenster Delikte.
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