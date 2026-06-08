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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbrüchen

Augsburg (ots)

Firnhaberau - In der Zeit von Mittwoch (03.06.2026), 11.00 Uhr bis Freitag (05.06.2026), 08.45 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Albrecht-Dürer-Straße.

Im inneren durchsuchten die Täter mehrere Räume. Der Beuteschaden sowie der Sachschaden werden derzeit abgeklärt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Bärenkeller - In der Zeit von Sonntag (31.05.2026), 12.45 Uhr, bis Sonntag (07.06.2026), 11.30 Uhr versuchten sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Reiherweg zu verschaffen.

Dies gelang den Tätern offenbar nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Beuteschaden entstand nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Haunstetten - In der Zeit von Mittwoch (03.06.2026), 14.00 Uhr, bis Sonntag (07.06.2026), 01.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Sichelstraße.

Der oder die Täter durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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