POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots) - BAB 8/ FR München/ Friedberg - Am Samstag ging beim Polizeinotruf eine Meldung über einen Fahrradfahrer auf dem Seitenstreifen der Autobahn zwischen der AS Friedberg und dem Rastplatz "Kirchholz" ein. Gegen 22.45 Uhr stellte eine Polizeistreife einen 36-Jährigen samt Fahrrad im Grünstreifen neben der Fahrbahn fest. Der Mann gab an, er wolle zurück ...

mehr