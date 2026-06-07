PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen

Augsburg (ots)

B 17/ FR Norden/ Augsburg - Meitingen - Am Freitag (05.06.2026) befuhr ein 23-Jähriger mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die B17 und nötigte dabei zwei weitere Fahrzeugführer. Gegen 23.00 Uhr befuhr der 23-Jährige die B 17 vom Ortsausgang Augsburg bis kurz nach Gersthofen bei erlaubten 80 km/h mit Geschwindigkeiten bis zu 190 km/h. Bei erlaubten 120 km/h fuhr er ca. 160-180 km/h. Hierbei nötigte er zwei weitere Fahrzeuge, indem er die "Lichthupe" betätigte und nach links blinkte. Ein ziviles Polizeifahrzeug verfolgte die Fahrt des 23-Jährigen und stoppte diesen in Meitingen zu einer Verkehrskontrolle. Der Führerschein des Mannes wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen und Nötigung im Straßenverkehr gegen den Mann. Der 23-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1018
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 07.06.2026 – 13:29

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trunkenheit im Verkehr und Diebstahl

    Augsburg (ots) - BAB 8/ FR München/ Friedberg - Am Samstag ging beim Polizeinotruf eine Meldung über einen Fahrradfahrer auf dem Seitenstreifen der Autobahn zwischen der AS Friedberg und dem Rastplatz "Kirchholz" ein. Gegen 22.45 Uhr stellte eine Polizeistreife einen 36-Jährigen samt Fahrrad im Grünstreifen neben der Fahrbahn fest. Der Mann gab an, er wolle zurück ...

    mehr
  • 07.06.2026 – 13:28

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Straßenbahn

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (06.06.2026) zwischen 07.30 Uhr und 08.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Wagen der Straßenbahnlinie 2, als diese von Stadtbergen zum Königsplatz fuhr. Die Straßenbahnführerin wurde am Königsplatz auf die Beschädigung aufmerksam gemacht. Offenbar hatte ein bislang unbekannter Täter einen Stein auf ...

    mehr
  • 07.06.2026 – 13:27

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an zwei Bäumen

    Augsburg (ots) - Göggingen - Im Zeitraum von Donnerstag (05.06.2026) bis Freitag (06.06.2026) fällte ein bislang unbekannter Täter zwei Bäume in der Apprichstraße. Der Täter sägte mit einer handelsüblichen Handsäge eine fünf Meter hohe Esche und einen acht Meter hohen Ahorn um. Die Säge ließ der Unbekannte am Tatort zurück. Es entstand ein Sachschaden in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren