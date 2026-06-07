Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen

Augsburg (ots)

B 17/ FR Norden/ Augsburg - Meitingen - Am Freitag (05.06.2026) befuhr ein 23-Jähriger mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die B17 und nötigte dabei zwei weitere Fahrzeugführer. Gegen 23.00 Uhr befuhr der 23-Jährige die B 17 vom Ortsausgang Augsburg bis kurz nach Gersthofen bei erlaubten 80 km/h mit Geschwindigkeiten bis zu 190 km/h. Bei erlaubten 120 km/h fuhr er ca. 160-180 km/h. Hierbei nötigte er zwei weitere Fahrzeuge, indem er die "Lichthupe" betätigte und nach links blinkte. Ein ziviles Polizeifahrzeug verfolgte die Fahrt des 23-Jährigen und stoppte diesen in Meitingen zu einer Verkehrskontrolle. Der Führerschein des Mannes wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen und Nötigung im Straßenverkehr gegen den Mann. Der 23-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

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