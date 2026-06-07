Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trunkenheit im Verkehr und Diebstahl

Augsburg (ots)

BAB 8/ FR München/ Friedberg - Am Samstag ging beim Polizeinotruf eine Meldung über einen Fahrradfahrer auf dem Seitenstreifen der Autobahn zwischen der AS Friedberg und dem Rastplatz "Kirchholz" ein. Gegen 22.45 Uhr stellte eine Polizeistreife einen 36-Jährigen samt Fahrrad im Grünstreifen neben der Fahrbahn fest. Der Mann gab an, er wolle zurück zu seinem abgestellten Lkw an den Rastplatz. Hierbei habe er sich verfahren. Das Fahrrad hatte der Mann an einem See unversperrt festgestellt und an sich genommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Die Polizeibeamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann. Sein Fahrzeugschlüssel und das Fahrrad wurden sichergestellt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Da der 36-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung bezahlen. Der 36-Jährige hat die belarussische Staatsangehörigkeit.

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