Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Straßenbahn

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (06.06.2026) zwischen 07.30 Uhr und 08.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Wagen der Straßenbahnlinie 2, als diese von Stadtbergen zum Königsplatz fuhr. Die Straßenbahnführerin wurde am Königsplatz auf die Beschädigung aufmerksam gemacht. Offenbar hatte ein bislang unbekannter Täter einen Stein auf den Wagen der Straßenbahn geworfen. Dieser beschädigte die Glasscheibe einer Tür, sowie die Wandverkleidung im inneren der Straßenbahn. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bitten nun Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall oder den unbekannten Täter geben können, sich unter der Tel. 0821/323-2710 zu melden.

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