Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an zwei Bäumen

Augsburg (ots)

Göggingen - Im Zeitraum von Donnerstag (05.06.2026) bis Freitag (06.06.2026) fällte ein bislang unbekannter Täter zwei Bäume in der Apprichstraße. Der Täter sägte mit einer handelsüblichen Handsäge eine fünf Meter hohe Esche und einen acht Meter hohen Ahorn um. Die Säge ließ der Unbekannte am Tatort zurück. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd, unter der Tel. 0821/323-2710 zu melden.

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