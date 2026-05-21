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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstählen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (20.05.2026) gegen 13.45 Uhr entwendeten zwei bislang unbekannte Täter ein Fahrrad aus einem Innenhof in der Bismarckstraße.

Ein 40-jährige Zeuge konnte die unbekannten Täter beim Diebstahl noch beobachten. Diese flüchteten jedoch. Eine sofortige Fahndung blieb ergebnislos.

Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Göggingen - Am Mittwoch (20.05.2026) zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein E-Bike von einem Fahrradständer in der Franzensbadstraße.

Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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