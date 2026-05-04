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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt Autodiebstahl

Augsburg (ots)

Stadtbergen - Im Zeitraum von Donnerstag (23.04.2026), 22.30 Uhr bis 23.30 Uhr entwendete ein 37-Jähriger in der Pferseer Straße ein Auto. Der 37-Jährige öffnete den grauen KIA offenbar per Funk. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Betrag. Das zur Fahndung ausgeschriebene Auto wurde später in Bulgarien sichergestellt. Ein 37-jähriger Mann aus Bulgarien wurde am Steuer des Fahrzeugs angetroffen. Die Polizei ermittelt nun wegen schweren Bandendiebstahls gegen den 37-jährigen Mann. Der 37-Jährige besitzt die bulgarische Staatsangehörigkeit

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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