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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (09.04.2026), gegen 17.30 Uhr, entwendete ein 22-jähriger Mann mehrere Kleidungsstücke aus einem Geschäft in der Albert-Schenavsky-Straße.

An der Kasse bezahlte der 22-Jährige lediglich ein Kleidungsstück und verließ das Geschäft mit der restlichen unbezahlten Ware. Die unbezahlte Ware hatte der 22-Jährige zuvor mit einem Werkzeug manipuliert. Zwei Mitarbeiter hielten den Mann auf und verständigten die Polizei. Der Beuteschaden befindet sich im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den 22-Jährigen.

Der 22-Jährige besitzt die Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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