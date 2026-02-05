Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Hochzoll - In der Zeit von Dienstag (03.02.2026), 20.00 Uhr bis Mittwoch (04.02.2026), 06.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Fahrrad von einem Fahrradabstellplatz in der Neuschwansteinstraße.

Der oder die Täter entwendeten das Mountainbike der Marke Cube. Das beschädigte Fahrradschloss verblieb vor Ort. Der Beuteschaden liegt im hohen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell