Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Friedberg - Am vergangenen Mittwoch (19.11.2025) wurde ein Jogger von mehreren Männern auf einem Feldweg nahe des La Crosse Ring attackiert. Zuvor kam es offenbar zu sexuellen Handlungen mit einer Frau.

Gegen 23.00 Uhr wurde der Jogger auf eine Frau und vier Männer aufmerksam. Dabei wurden auf einem Feldweg im Bereich des Chippenham-Rings (ca. 50 Meter neben dem Gehweg bei der AIC 25) offenbar sexuelle Handlungen durchgeführt. Als der Jogger die Personen darauf ansprach, gingen die Männer auf ihn los und flüchteten anschließend. Die Frau entfernte sich nach einem kurzen Gespräch mit dem Jogger ebenfalls. Dieser meldete den Vorfall am Tag darauf bei der Polizei.

Beschreibung der Frau:

Ca. 17 - 20 Jahre alt, schlank, braune Haare, osteurop. Aussehen, hellgraue Jogginghose, hellbraune Winter- Boots (siehe Foto), dunkelblaue Jacke mit zwei hellen Streifen auf Brusthöhe, fingerfreie Handschuhe, Ohrwärmer.

Beschreibung der Männer:

Person 1: ca. 25 Jahre, 176 cm, athletisch, helle Hautfarbe, schwarze Haare, "Ziegenbart", starke Vernarbung im Gesicht, evtl. durch Akne Person 2: ca. 18 Jahre alt, 180 cm, sehr dünn, kein Bart, südl. Aussehen Person 3: ca. 16 Jahre alt, 190 cm, sehr dick, kein Bart, türkisches Aussehen Person 4: Beschreibung nicht möglich, da sofort geflüchtet Alle Täter mutmaßlich mit arabisch klingender Sprache.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und klärt die Hintergründe des Vorfalls. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell