Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Hammerschlag fest

Augsburg (ots)

Pfersee - Am gestrigen Donnerstag (15.11.2024) ging ein zunächst Unbekannter auf einen 26-Jährigen mit einem Hammer los und verletzte ihn schwer. Die Polizei ermittelte noch in der Nacht einen Tatverdächtigen. Gegen 17.45 Uhr hielt sich ein 26-Jähriger zusammen mit Bekannten im Schlösslepark auf. Dort kam eine Gruppe von vier Personen auf den 26-Jährigen unvermittelt zu. Ein Mann aus dieser Gruppe schlug dabei dem 26-Jährigen offenbar mit einem Hammer gegen den Kopf. Anschließend flüchteten die vier Männer. Der 26-Jährige kam schließlich schwer verletzt ins Krankenhaus und die Polizei wurde alarmiert. Eine Fahndung im Umkreis mit zahlreichen Streifen führte zunächst zu keiner Festnahme. Allerdings ermittelten die Beamten noch in der Nacht einen 24-jährigen Tatverdächtigen. Einsatzkräfte der Polizei suchten den Mann wenig später in dessen Wohnung auf. Die weiteren Ermittlungen erhärteten schließlich den Tatverdacht. Gegen den 24-Jährigen und dessen drei bislang noch unbekannten Begleiter wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

