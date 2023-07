Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizeibeamte verletzt

Augsburg (ots)

Göggingen - Am gestrigen Donnerstag (20.07.2023) verletzte ein 39-Jähriger zwei Polizeibeamte leicht, nachdem er in der Landgerichtstraße eine körperliche Auseinandersetzung mit einem 57-Jährigen hatte.

Gegen 16.00 Uhr rief der 39-Jährige die Polizei, da er offenbar von dem 57-Jährigen gewürgt worden war. Die Polizeistreife stellte den 57-Jährigen wenig später in der Döllgaststraße fest. Bereits zu Beginn der Kontrolle zeigte sich der 57-Jährige äußerst aggressiv und leistete Widerstand gegen die Polizeistreife. Er zog eine Polizeibeamtin an den Haaren und versuchte sie zu schlagen. Weiter versuchte er einen Beamten zu beißen. Dies unterbanden die Beamten. Nachdem sich der Mann nicht beruhigen ließ und sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er anschließend in ein Krankenhaus verbracht.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung gegen den 57-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell