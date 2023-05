POL Schwaben Nord: Weitere Diebstähle aus Autos bekannt geworden

Augsburg (ots) - Meitingen - Am 27.05.2023 (Samstag) kam es gegen 06.40 Uhr am Bahnhof in Meitingen zu einem versuchten Tötungsdelikt. Der 33-jährige Täter wurde noch am Bahnhof festgenommen und sitzt aktuell in Haft. Ein 34-jähriger Fahrgast saß gemeinsam mit dem 33-Jährigen im Zug von Augsburg nach Meitingen. An der Haltestelle Meitingen stieg der 34-Jährige ...

mehr