POL Schwaben Nord: Aktionstag der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg

Augsburg - In Kürze beginnen in Bayern die Pfingstferien und viele Urlauber packen ihre Koffer. Die meisten werden es kennen, es soll möglichst viel ins Wohnmobil, in den Wohnanhänger oder in die Autos. Da kann es schnell mal zur Überladung der Fahrzeuge kommen. Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg bietet in diesem Zuge am 26.05.2023 in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr einen Aktionstag zum Thema "Verwiegung von Fahrzeugen des Urlaubs- und Reiseverkehrs" an. Hier haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit auf dem Gelände der ihre Fahrzeuge und Gespanne durch Beamte wiegen zu lassen. So erhalten Bürgerinnen und Bürger eine direkte Rückmeldung und können die Beladung ihrer Fahrzeuge vor Reiseantritt in zulässiger Weise organisieren. Der Aktionstag dient ausschließlich dazu, Bürgerinnen und Bürger zum Thema Ladungssicherung und Ladungsgewicht zu informieren und sensibilisieren. Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg spricht an diesem Tag grundsätzlich keine Sanktionen aus, sondern möchte Urlauberinnen und Urlaubern einen sicheren Start in den Urlaub ermöglichen sowie durch aktive Aufklärung zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr beitragen. Bürgerinnen und Bürger, die dieses Angebot in Anspruch nehmen möchten, sind herzlich eingeladen sich am Aktionstag teilzunehmen. Aus organisatorischen Gründen bitten wir darum, sich an folgender Örtlichkeit einzufinden:

Gersthofen, Ziegeleistraße 2

Parkplatz Edeka-Center 09.00 Uhr - 12.00 Uhr

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord lädt Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich ein, den Aktionstag vor Ort (Autobahnpolizei Gersthofen, Karl-Benz-Straße 3) zu begleiten. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord wird Ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und bittet um kurze Anmeldung im Falle einer Begleitung Ihrerseits.

