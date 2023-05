Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Handtasche vergessen - Geld weg

Augsburg (ots)

Göggingen - Am gestrigen Montag (01.05.2023) entwendete ein bislang unbekannter Täter Geld aus einer Handtasche in einem Bus der Buslinie 41.

Gegen 12.40 Uhr verließ eine 52-Jährige an der Welfenstraße einen Bus der Linie 41 und vergaß dabei ihre Handtasche im Bus. Gegen 13.00 Uhr fand die Frau ihre Handtasche im Bus zwar wieder, jedoch entwendete der bislang unbekannte Täter in der Zwischenzeit Bargeld aus ihrer in der Handtasche befindlichen Geldbörse.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Diebstahls aus einer Handtasche. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

