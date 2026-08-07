Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Eingestürzte Zwischendecke in Linden-Süd - zwei verletzte Personen.

Hannover (ots)

Am Freitagvormittag kam es im Stadtteil Linden-Süd zu einem Einsturz einer Zwischendecke in einem Gewerbeobjekt. Zwei Personen wurden leicht verletzt und insgesamt 24 Personen mussten das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr Hannover hatte vorsorglich zahlreiche Einsatzkräfte für die technische Hilfeleistung alarmiert.

Gegen 09:30 Uhr ging ein Anruf bei der Regionsleitstelle mit dem Hinweis auf einen Deckeneinsturz und zwei verschüttete Personen ein. Daraufhin löste die Regionsleitstelle sofort Alarm für zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, die Fachgruppe technische Hilfeleistung, Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr und den Rettungsdienst aus. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde eine eingestürzte Zwischendecke in einem Büroraum im 3. Obergeschoss des Gebäudes bestätigt. Die Zwischendecke des ca. 35 m² großen Raumes war vollständig eingebrochen. Aus Sicherheitsgründen wurde das Gebäude vollständig geräumt. Insgesamt mussten 24 Personen das Gebäude verlassen, darunter zwei verletzte Personen. Die verletzten und betroffenen Personen wurden vom Rettungsdienst gesichtet. Nach näheren Erkenntnissen wurde ersichtlich, dass die beiden Verletzten lediglich leicht verletzt sind. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr kontrollierten das Gebäude auf weitere Schäden. Anschließend wurde das Gebäude mit einem Baustatiker Raum für Raum begangen. Um eine Gefährdung für die Gebäudenutzer auszuschließen, wurden nach umfassender Beurteilung alle baugleich ausgeführten Räume gesperrt. Dies betrifft insbesondere das erste bis dritte Obergeschoss. Lediglich im Erdgeschoss wurde ein Teil der Räume des Objektes als nutzbar eingeschätzt. In Begleitung der Einsatzkräfte konnten die Betroffenen ihre persönlichen Sachen zügig aus den Büros holen. Der Einsatz wurde gegen 12:30 Uhr beendet. Zur Schadenhöhe kann keine Aussage getroffen werden. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Hannover waren insgesamt mit rund 65 Einsatzkräften im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell