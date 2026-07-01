Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Feuer in einem Restaurant in Bothfeld

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Hannover (ots)

Am Vormittag kam es in einem Gebäude in Hannover-Bothfeld zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte das Feuer in einem Lagerraum eines Restaurants zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Aufwendige Entrauchungsmaßnahmen waren erforderlich.

Gegen 09:12 Uhr erhielt die Regionsleitstelle über den Notruf Kenntnis über eine Rauchentwicklung aus einem Gebäude in Hannover-Bothfeld. Als die daraufhin alarmierten Einsatzkräfte am Einsatzort eintrafen, drang dichter schwarzer Brandrauch aus mehreren Fenstern des betroffenen Gebäudes.

Umgehend gingen mehrere Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in das Objekt vor. Auch eine Drehleiter wurde zur Erkundung und zum Schaffen eines Zugangs ins Obergeschoß eingesetzt. Die Einsatzkräfte konnten den Brand im Erdgeschoss in einem Lagerraum des dort befindlichen Restaurants lokalisieren. Durch das schnelle und koordinierte Vorgehen gelang es den Feuerwehrkräften, den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen und vollständig zu löschen. Der entstandene Brandrauch hatte sich jedoch bereits bis in das erste Obergeschoss ausgebreitet. Zur Entrauchung des Objektes kamen Überdruckbelüftungsgeräte zum Einsatz. Aufgrund der Verrauchung über mehrere Geschosse war diese Maßnahmen aufwändig und nahm entsprechende Zeit in Anspruch.

Glücklicherweise sind bei diesem Einsatz keine Verletzten zu beklagen gewesen.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens sowie zur Brandursache kann die Feuerwehr Hannover keine Angaben machen. Die Ermittlungen hierzu wurden durch die Polizeidirektion Hannover vor Ort aufgenommen.

Feuerwehr und Rettungsdienst Hannover waren mit bis zu 5 Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften bis 10:10 Uhr im Einsatz.

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