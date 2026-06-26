Feuerwehr Hannover

FW Hannover: LKW- Brand auf der Autobahn

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Hannover (ots)

Auf der Bundesautobahn 2 brannte am heutigen Freitag aus ungeklärter Ursache ein LKW. Der Brand konnte durch einen massiven Löschangriff schnell unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde niemand. Es kam zu einer Vollsperrung der Autobahn.

Heute Abend gegen 18:55 Uhr gingen mehrere Meldungen zu einem LKW- Brand auf der Autobahn 2, kurz vor der Anschlussstelle Garbsen in Fahrtrichtung Dortmund ein. Daraufhin alarmierte die Regionsleitstelle zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, die Ortsfeuerwehr Stöcken und weitere Spezialfahrzeuge. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte die Fahrerkabine des Logistik-LKW der niederländischen Streitkräfte in voller Ausdehnung. Die Brandschützer leiteten umgehend einen massiven Löschangriff ein und konnten ein Übergreifen auf die Ladefläche verhindern. Zum Einsatz kamen mehrere Atemschutztrupps mit handgeführten Löschrohren. Nach ca. 45 Minuten hatten die Einsatzkräfte das Feuer endgültig gelöscht und die Einsatzstelle konnte der Polizei übergeben werden. Die Autobahn musste für die Zeit der Löscharbeiten in Fahrtrichtung Dortmund vollständig gesperrt werden. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit 17 Fahrzeugen und ca. 50 Einsatzkräften vor Ort. Die zweiköpfige Besatzung des LKW wurde nicht verletzt. Zur Schadenhöhe und zur Brandursache können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

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