Feuerwehr Beverungen

FW Beverungen: Löschgruppe Dalhausen erfolgreich beim 11. HXFireRun vertreten

Teamgeist auch neben dem Einsatzdienst

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Beverungen (ots)

Am 9. Mai 2026 nahm die Löschgruppe Dalhausen mit einem siebenköpfigen Team am 11. HXFireRun in Höxter teil. Sechs Feuerwehrmänner und eine Feuerwehrfrau stellten sich der sportlichen Herausforderung und wurden dabei von ihrem Maskottchen Grisu begleitet.

Der rund sieben Kilometer lange Rundkurs führte direkt entlang der Weser und bot den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine durchgehend flache Strecke in besonderer Atmosphäre. Doch der HXFireRun ist weit mehr als ein sportlicher Wettkampf: Mit der Veranstaltung wird auf die Situation schwer erkrankter Kinder aufmerksam gemacht. Gleichzeitig werden Spenden für die Arbeit der Drachenpaten gesammelt, die betroffene Kinder und ihre Familien unterstützen. Der Lauf wird von Mathias Schmidt und seinem engagierten Team organisiert, das Jahr für Jahr eine erfolgreiche Benefizveranstaltung auf die Beine stellt.

Der anspruchsvolle Lauf bot den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Gelegenheit, Teamgeist, Ausdauer und Fitness unter Beweis zu stellen - Eigenschaften, die auch im Feuerwehrdienst von großer Bedeutung sind. Besonders erfreulich war, dass alle Mitglieder des Teams erfolgreich das Ziel erreichten und den Lauf mit einer starken gemeinschaftlichen Leistung abschließen konnten.

Die Teilnahme wäre ohne die großzügige Unterstützung regionaler Unternehmen nicht möglich gewesen. Die Löschgruppe Dalhausen bedankt sich herzlich bei Kraftfahrzeugtechnik Uwe Nolte und BQ Rohrsysteme, beide aus Dalhausen, sowie bei Kübler Media aus Beverungen. Durch das Sponsoring der Anmeldegebühren und der Teamtrikots haben sie die Teilnahme der Mannschaft maßgeblich ermöglicht.

Die Löschgruppe Dalhausen freut sich über den gelungenen Tag und bedankt sich bei allen Unterstützern sowie den Organisatoren des HXFireRun für die gelungene Veranstaltung.

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