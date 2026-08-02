Feuerwehr Bergheim

FW Bergheim: Abschlussmeldung zum Wald- und Vegetationsbrand an der Glessener Höhe

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Bergheim (ots)

Bergheim - Nach einem stundenlangen Großeinsatz konnte die Feuerwehr Bergheim den ausgedehnten Wald- und Vegetationsbrand im Bereich der Landstraße 91 zwischen Oberaußem, Hallerhof und der Glessener Höhe weitestgehend unter Kontrolle bringen.

Der Brand war am Sonntagnachmittag kurz nach 15:00 Uhr im Bereich des Hallerhofs auf der Rückseite der Bahnlinie ausgebrochen. Im weiteren Verlauf sprang das Feuer über und breitete sich in Richtung Quadrath-Ichendorf aus. Nach Auswertung der Drohnenbilder wurden rund 81.500 Quadratmeter Wald-, Wiesen- und Böschungsflächen durch das Feuer zerstört.

Die Feuerwehr Bergheim löste aufgrund der Ausdehnung des Brandes Stadtalarm aus. Unter der Leitung von Einsatzleiter Mark Giesen waren zeitweise mehr als 120 Einsatzkräfte im Einsatz. Es wurden mehrere Einsatzabschnitte gebildet, um die umfangreichen Löschmaßnahmen koordiniert durchführen zu können.

Gegen 21:20 Uhr war der Brand auf der Seite des Hallerhofs unter Kontrolle. Auf der gegenüberliegenden Seite in Richtung Quadrath-Ichendorf mussten weiterhin einzelne Glutnester abgelöscht werden, um ein erneutes Aufflammen des Feuers zu verhindern. Gegen 22:15 Uhr konnten auch diese Brände abschließend gelöscht werden. Seitdem laufen Aufräumarbeiten an der Einsatzstelle.

Die Feuerwehr Bergheim wurde während des gesamten Einsatzes von zahlreichen Kräften unterstützt. Neben dem Löschzug der Werkfeuerwehr RWE waren Einsatzkräfte umliegender Feuerwehren vor Ort. Die Feuerwehr Kerpen unterstützte mit ihrer Drohneneinheit sowie dem Abrollbehälter Tank, die Feuerwehr Pulheim stellte einen Einsatzleitwagen für den zweiten Einsatzabschnitt bereit und die Feuerwehr Frechen unterstützte mit einem Wechselladerfahrzeug und dem Abrollbehälter Wasser. Ebenfalls verschafften sich der Kreisbrandmeister sowie der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Bergheim, Hermann-Josef Metternich, vor Ort einen Überblick über die Lage.

Ein besonderer Dank gilt darüber hinaus verschiedenen Landwirten, die die Einsatzmaßnahmen mit ihrer Unterstützung maßgeblich erleichterten bzw. ihre Unterstützung anboten.

Durch das schnelle und koordinierte Zusammenwirken aller eingesetzten Kräfte konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Die Nachlöscharbeiten werden noch einige Zeit andauern, um verbliebene Glutnester vollständig abzulöschen.

Die Feuerwehr Bergheim bedankt sich bei allen beteiligten Feuerwehren, Hilfskräften und Unterstützern sowie bei der Bevölkerung für ihr Verständnis während der notwendigen Verkehrs- und Einsatzmaßnahmen.

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