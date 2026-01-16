Feuerwehr Bergheim

FW Bergheim: Feuerwehr rettet Mann bei Küchenbrand Über Leiter aus erstem Obergeschoss gerettet - Brand schnell gelöscht.

Bergheim (ots)

Bergheim - Die Feuerwehr Bergheim wurde am Freitagmittag gegen 12:20 Uhr zu einem Küchenbrand in einem Zweifamilienhaus an der Mozartstraße in Quadrath-Ichendorf alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte es in einer Küche im ersten Obergeschoss des Gebäudes. Eine Person machte sich am Fenster im ersten Obergeschoss bemerkbar und konnte das Gebäude aufgrund der Rauchentwicklung nicht selbstständig verlassen. Die Feuerwehr rettete die Person zügig über eine tragbare Leiter aus dem ersten Obergeschoss. Parallel dazu drang ein Trupp unter Atemschutz in das Gebäude vor. Der Brand in der Küche konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde das Gebäude belüftet. Die gerettete Person wurde vom Rettungsdienst betreut. Der Mann musste nicht in ein Krankenhaus transportiert werden. Ebenfalls nur kurz gesichtet wurden zwei Personen, welche sich im Erdgeschoss des Gebäudes aufgehalten hatten. Auch diese mussten nicht in ein Krankenhaus und konnten in ihrer Wohnung verbleiben.

Im Einsatz waren die Einheiten Quadrath-Ichendorf, Ahe, Bergheim sowie die hauptamtliche Wache unter der Leitung von Brandamtsrat Jörg Bodewig. Angaben zur Brandursache und zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr nicht machen. Gegen 13:00 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.

