FW LK Leipzig: Vorstandswahl im Kreisfeuerwehrverband Landkreis Leipzig

Landkreis Leipzig (ots)

Neuwahlen im Kreisfeuerwehrverband Landkreis Leipzig

Am heutigen Samstag (15.04.2023) fand die Turnusmäßige Neuwahl des Vorstandes des Kreisfeuerwehrverbandes Landkreis Leipzig auf der Tagesordnung der Delegiertenkonferenz des KFV LK-L. Im Elisenhof Kohren-Sahlis versammelten sich 51 Delegierte aus unseren 30 Stadt- und Gemeindefeuerwehren und 144 Ortsfeuerwehren, um an die Wahlurne zu treten.

Neben dem Kreisbrandmeister Nils Adam, Frohburgs Bürgermeister Karsten Richter, überbrachte auch der Landrat Henry Graichen seine Grußworte an die delegierte und den scheidenden Vorstand. Alle Gastredner brachten in ihren reden die Unverzichtbarkeit unserer Feuerwehren zum Ausdruck. "Die Feuerwehren sind eine tragende Säule in unserer Gesellschaft und sind neben Lebensretter auch Organisator vieler Veranstaltungen in den Städten, Gemeinden und Dörfern" so der Landrat in seinen Ausführungen.

Bevor es zur Wahl ging, legte der amtierende Vorsitzende des KFV LK-L David Zühlke Rechenschaft über die vergangenen 6 Jahre ab. So erinnerte er an zahlreiche Veranstaltungen, Angebote und Aktionen die durch den KFV organisiert wurden.

Hier seien:

- die Historikertreffen - die Seminare Öffentlichkeitsarbeit - das Seminar über Vegetationsbrandbekämpfung mit @Fire - die Buswerbung die im Jahr 2016 gemeinsam mit dem Landkreis und der RegionalBus Leipzig GmbH - die Plakat und Flyer Aktion mit dem Slogan: DEINE STADT, DEINE GEMEINDE, DEINE FEUERWEHR. KOMM MACH MIT! - Spendenaktion für die im Ahrtal ums Leben gekommen Kameradinnen und Kameraden

besonders erwähnt.

Außerdem wurden in den vergangenen 6 Jahren auch 881 verdienstvolle Kameradinnen und Kameraden mit verschiedenen Auszeichnungen auf Kreis, Landes und Bundesebene ausgezeichnet. Der überwiegende Teil der Auszeichnungen wurde durch die Vorstandsmitglieder bei Jahreshauptversammlungen, Weihnachtsfeiern oder Auszeichnungsveranstaltungen durchgeführt. Dabei erwähnte Zühlke auch, dass im Schnitt 150 Veranstaltungen pro Jahr durch Anwesenheit eines Vertreters des KFV besucht wird.

Wichtiger Bestandteil der Verbandsarbeit ist auch die Vertretung in verschiedenen Gremien wie dem Beirat Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst des Landkreises Leipzig. Hier werden wichtiger Entscheidungen für den Kreistag beschlossen und besprochen. Aber auch außerhalb des Landkreises vertritt der KFV den Landkreis Leipzig, o wie im Landesfeuerwehrverband Sachsen, wo seit kurzen David Zühlke auch als Stellvertretender Vorsitzender agiert und so auch die Belange der Feuerwehren aus unserer Region vertritt.

David Zühlke vergaß in seinem Bericht natürlich nicht, Danke zu sagen, danke an alle Kameradinnen und Kameraden die täglich die Einsatzbereitschaft sichern und die immer mehr werdenden Aufgaben bewältigen.

Darüber hinaus dankte er auch denen Kameradinnen und Kameraden die Im Ahrtal bei der Hochwasserkatastrophe, in Brandburg sowie in der Sächsischen Schweiz bei der Bekämpfung von Zahlreichen Waldbränden im Einsatz waren und unglaubliches geleistet haben.

Wahl:

Da es für jedes Amt nur jeweils einen Kandidaten gab, wurde nach Abstimmung der delegierten eine offene Wahl durchgeführt.

Vorsitzender: David Zühlke (Feuerwehr Elstertrebnitz)

Stellv. Vorsitzender: Mike Köhler (Feuerwehr Groitzsch) Ingolf Szech (Feuerwehr Borna) Carsten Menzel (Feuerwehr Brandis) Fabian Mocker (Feuerwehr Elstertrebnitz)

Kassenwart: Heike Klenner (Feuerwehr Neukieritzsch)

Kassenprüfer: Lutz Fichtner (Feuerwehr Kohren-Sahlis) Patrick Fahr (Feuerwehr Groitzsch)

Dietrich Baldeweg (Feuerwehr Pegau) trat aus Altersgründen nicht wieder zur Wahl an. Für sein jahrelanges Engagement danken David Zühlke mit einem Präsentkorb. Er wird dem Verband als Referatsleiter Historik erhalten bleiben.

