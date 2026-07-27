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#sicherimDienst: Erstmals in NRW: Präventionsnetzwerk #sicherimDienst zeichnet vorbildliche Maßnahmen gegen Gewalt im öffentlichen Dienst aus

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Münster (ots)

27.07.2026 - Erfolgreiche Konzepte gegen Gewalt, Bedrohungen und Übergriffe im öffentlichen Dienst sollen landesweit sichtbar werden und zur Nachahmung anregen. Deshalb schreibt das Präventionsnetzwerk #sicherimDienst erstmals den Netzwerkpreis #sicherimDienst aus. Ausgezeichnet werden Maßnahmen, Projekte und Initiativen, die Beschäftigte wirksam schützen und bereits erfolgreich in der Praxis umgesetzt wurden.

Gewalt gegenüber Beschäftigten ist in vielen Bereichen des öffentlichen Dienstes eine zunehmende Herausforderung. Gleichzeitig entstehen in Behörden, Kommunen und Einrichtungen innovative Lösungen, die zeigen, wie Prävention, professioneller Umgang mit Vorfällen und nachhaltige Unterstützung betroffener Beschäftigter gelingen können. Der Netzwerkpreis würdigt diese Ansätze, macht sie sichtbar und unterstützt ihren Transfer in andere Organisationen.

Gesucht werden Projekte und Konzepte in den Kategorien Prävention, Umgang mit Vorfällen, Nachsorge, Netzwerk und Kooperation sowie Gesamtkonzept. Ausgezeichnet werden beispielsweise wirksame Qualifizierungsangebote, Unterstützungs- und Meldestrukturen, Sicherheitskonzepte oder erfolgreiche Kooperationen zwischen Behörden und Institutionen.

Bewerben können sich Organisationen, Behörden und Einrichtungen des öffentlichen Dienstes, die im Präventionsnetzwerk #sicherimDienst vertreten sind.

"Gewalt gegen Beschäftigte darf nicht als selbstverständliches Berufsrisiko akzeptiert werden. Gleichzeitig sehen wir, dass viele Organisationen bereits sehr gute Lösungen entwickelt haben. Mit dem Netzwerkpreis wollen wir diese Beispiele sichtbar machen, den Erfahrungsaustausch stärken und dazu beitragen, dass erfolgreiche Maßnahmen auch andernorts umgesetzt werden können", sagt Netzwerkkoordinator Andre Niewöhner.

Der Netzwerkpreis #sicherimDienst ist eine Initiative des landesweiten Präventionsnetzwerks #sicherimDienst und Teil der NRW-Initiative "Mehr Schutz und Sicherheit von Beschäftigten im öffentlichen Dienst". Das Netzwerk verbindet rund 3.000 Beschäftigte aus Behörden, Kommunen, Verbänden, Einrichtungen und weiteren Organisationen. Gemeinsam arbeiten sie daran, den Schutz von Beschäftigten vor Gewalt nachhaltig zu verbessern.

Bewerbungen sind bis zum 15. September 2026 möglich. Die Preisverleihung findet am 13. November 2026 in Düsseldorf statt.

Weitere Informationen und Bewerbung:

https://url.nrw/Netzwerkpreis_sicherimDienst

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