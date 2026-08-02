Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Frau bei Zimmerbrand verletzt - Hubschrauber im Einsatz

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Olsberg (ots)

Am Samstagabend gegen 18:15 Uhr wurden die Löschgruppen Wulmeringhausen und Brunskappel zusammen mit dem Löschzug Bigge - Olsberg zu einem Zimmerbrand in die Hillerkstraße in Wulmeringhausen alarmiert. Eine 30-jährige Bewohnerin bemerkte beim Betreten eines Schlafzimmers im Obergeschoss das Feuer. Beim Versuch den Brand einzudämmen, erlitt sie eine Rauchgasvergiftung und Brandverletzungen an der Hand. Sie alarmierte die Feuerwehr und verständigte einen Nachbarn. Dieser musste den Versuch, das Feuer mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen aufgrund der starken Rauchentwicklung abbrechen. Er wurde später vom nachalarmierten Rettungsdienst und Notarzt untersucht, wurde aber nicht in ein Krankenhaus transportiert. Die 30-jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die Feuerwehr, die mit insgesamt 6 Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften vor Ort war, konnten den Brand unter schwerem Atemschutz schnell ablöschen. Das Gebäude wurde anschließend mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Die Kriminalpolizei war noch am Abend vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Das Wohnhaus war im Obergeschoss nicht mehr bewohnbar. Die Ortsdurchfahrt "Olsberger Straße" musste während des Einsatzes komplett gesperrt werden. Da in Wulmeringhausen derzeit Schützenfest ist, wurde die Feuerwehr während der Schützenmesse alarmiert. Pfarrer Klaus Engel, selbst aktives Mitglied im Löschzug Bigge Olsberg, schloss die Kameraden der Feuerwehr mit in sein Gebet ein, in der Hoffnung, den Geschädigten schnell helfen zu können. Einsatzende war für die letzten Kräfte gegen 21:00 Uhr.

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