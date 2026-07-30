Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Großeinsatz bei Unfall für Feuerwehr und Rettungsdienst in Olsberg Bruchhausen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Olsberg (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall auf der K47 zwischen Bruchhausen und Assinghausen wurden am Mittwochnachmittag gegen 15:00 Uhr die Löschgruppen Bruchhausen, Elleringhausen, der Löschzug Bigge Olsberg, 6 Rettungswagen des Rettungsdienstes HSK, des Rettungsdienstes Hagelstein, des DRK Waldeck Frankenberg, zwei Notärzte, ein leitender Notarzt, ein OrgL, der Malteser Hilfsdienst Olsberg und die Polizei alarmiert. In einer scharfen Rechtskurve geriet ein mit 8 Personen besetzter VW Bus auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem mit 3 Personen besetzten, entgegenkommenden Mercedes Kombi zusammen. Aufgrund der großen Menge an Unfallbeteiligten wurde mit dem Stichwort ManV - Massenanfall von Verletzten alarmiert. Eingeklemmt wurde in den Fahrzeugen niemand. Ein Fahrzeuginsasse wurde nach der Behandlung vor Ort schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber (RTH) in eine Spezialklinik geflogen, fünf weitere wurden mit teils mittleren und leichten Verletzungen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Ein zweiter im Anflug befindlicher RTH wurde nicht mehr benötigt und konnte Abdrehen. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher, klemmte die Fahrzeugbatterien ab, streute auslaufende Betriebsmittel ab und unterstützte die 4 ebenfalls vor Ort anwesenden Kräfte der PSNV (Psychosoziale Notfallversorgung) bei der Betreuung der Unfallbeteiligten. Insgesamt waren 87 Einsatzkräfte mit 17 Fahrzeugen aller Organisationen vor Ort. Die Kreisstraße war während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen komplett gesperrt. Einsatzende war für die letzten Kräfte vor Ort gegen 18:30 Uhr.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Olsberg, übermittelt durch news aktuell