Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Großbrand auf Brennholzlager

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Olsberg (ots)

Am frühen Samstagabend um 17:23 Uhr wurde zunächst die Löschgruppe Bruchhausen in das Industriegebiet in der Straße "Zur Hammerbrücke" alarmiert. Dort wurde ein brennender Holzstapel im Freien gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Kräfte standen diese vor etwa 140 mit Brennholz gefüllten Gitterboxen, die in Vollbrand standen. Das Alarmstichwort wurde zunächst auf Feuer 3, dann auf Feuer 4 erhöht. Es rückten ca. 75 Einsatzkräfte mit 12 Fahrzeugen an. Darunter neben der Einheit Bruchhausen die Löschgruppe Elleringhausen, der Löschzug Bigge - Olsberg, das ZFR HSK mit Atemschutzgeräten, sowie die Polizei und die IUK Einheit. Über 7 C- Rohre und das Wenderohr der Drehleiter wurde das Feuer bekämpft. Ein Seecontainer mit mehreren Propangasflaschen stand in unmittelbarer Nähe der brennenden Gitterboxen. Bis zum Aufschließen und leer räumen des Containers, wurde eine Riegelstellung zum Abkühlen errichtet. Alle Gasflaschen konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Die Gitterboxen wurden später mit einem Gabelstapler und einem Minibagger auseinander gezogen und abgelöscht. Verletzt wurde bei dem Brand Niemand. Über die Ursache für das Feuer liegen der Feuerwehr keine Informationen vor. Einsatzende war für die letzten Kräfte vor Ort gegen 21:00 Uhr.

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