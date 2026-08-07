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Feuerwehr Böblingen

FW Böblingen: Wohnungsbrand im Schützenweg in Böblingen

Böblingen (ots)

Die Feuerwehr Böblingen wurde am heutigen Freitag, den 7. August 2026, gegen 15.50 Uhr in den Schützenweg in den Stadtteil Dagersheim alarmiert. Grund hierfür war eine gemeldete starke Rauchentwicklung in einem größeren Wohngebäude.

Vor Ort stellte sich heraus, dass es in einer Wohnung zu einem ausgedehnten Brand gekommen war. Flammen schlugen aus einem Fenster bereits an der Fassade hoch, wodurch die akute Gefahr einer schnellen Brandausbreitung bestand.

Nach einem gezielten ersten Löschangriff von außen gingen Einsatzkräfte der Feuerwehr Böblingen mit einem Löschrohr im Innenangriff vor und konnten das Feuer schnell und effektiv bekämpfen. Hierzu mussten sie sich zuerst gewaltsam Zugang zu der Brandwohnung verschaffen.

Drei vom Brandereignis betroffene Personen mussten rettungsdienstlich versorgt werden, unter anderem aufgrund des Einatmens von giftigem Brandrauch.

Die Feuerwehr war mit starken Kräften vor Ort. Neben der hauptamtlichen Abteilung Böblingen und der Abteilung Dagersheim rückten auch Kräfte der ehrenamtlichen Abteilung Böblingen aus, unterstützt durch haupt- und ehrenamtliche Kräfte aus Sindelfingen und Darmsheim. Ebenfalls im Einsatz waren die Polizei sowie Rettungsdienst und der Ortsverein des DRK.

Mehrere Wohnungen sind infolge des Brandschadens nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr beendete ihren Einsatz gegen 18.15 Uhr und übergab die Einsatzstelle der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Böblingen
Nicholas Reiff
Telefon: 07031 669-1535
E-Mail: N.Reiff@boeblingen.de

Original-Content von: Feuerwehr Böblingen, übermittelt durch news aktuell

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