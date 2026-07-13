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Feuerwehr Böblingen

FW Böblingen: Zimmerbrand in Obdachlosenunterkunft

Böblingen (ots)

Zu einem Brand wurde die Feuerwehr Böblingen am Montagmorgen kurz vor 8.00 Uhr in die Schönaicher Straße alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang dichter Rauch aus einem Zimmer einer Obdachlosenunterkunft. Zwei Trupps leitete umgehend die Brandbekämpfung ein, während weitere Einsatzkräfte das Gebäude kontrollierten und nach möglicherweise vermissten Personen suchten. Im Verlauf des Einsatzes stellte sich heraus, dass sich keine weiteren Personen mehr im Gebäude befanden. Eine Person wurde verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Mit Ausnahme des betroffenen Zimmers bleibt das Gebäude weiterhin bewohnbar. Die Feuerwehr Böblingen war mit einem Löschzug im Einsatz. Unterstützt wurde sie vom Rettungsdienst und der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Böblingen
Gianluca Biela
Mobil: 015774742765
E-Mail: g.biela@boeblingen.de

Original-Content von: Feuerwehr Böblingen, übermittelt durch news aktuell

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