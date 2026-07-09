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Feuerwehr Böblingen

FW Böblingen: Brandmeldeanlage detektiert Schmorbrand im Klinikum Böblingen

Böblingen (ots)

Die Feuerwehr Böblingen wurde durch die Automatische Brandmeldeanlage gegen 15.30 Uhr ins Klinikum Böblingen in der Bunsenstraße alarmiert. Im Rahmen der Erkundung wurde ein Schmorbrand an einem Trafo in einem Technikraum im 2.OG des Klinikgebäudes festgestellt. Aufgrund dieser Lage wurde der erweiterte Löschzug der Feuerwehr Böblingen zur Einsatzstelle nachalarmiert.

Durch die Feuerwehr waren keine Löschmaßnahmen mehr erforderlich, die Verrauchung beschränkte sich auf den Technikraum, dadurch wurde der Betrieb des Klinikums nicht gestört. Nach maschineller Belüftung des Betroffenen Bereiches konnte das Gebäude wieder an den Betreiber übergeben werden. Neben den Feuerwehren Böblingen und Sindelfingen waren der Rettungsdienst sowie die Polizei ebenfalls an der Einsatzstelle.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Böblingen
Gianluca Biela
Mobil: 015774742765
E-Mail: g.biela@boeblingen.de

Original-Content von: Feuerwehr Böblingen, übermittelt durch news aktuell

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