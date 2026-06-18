Feuerwehr Böblingen

FW Böblingen: Austritt von Kältemittel

Böblingen (ots)

Am Donnerstag, 18. Juni 2026, wurde die Feuerwehr Böblingen gegen 20.45 Uhr zu einem Austritt von Kältemittel in einem Einkaufscenter in der Wolfgang-Brumme-Allee / Talstraße alarmiert. Aufgrund der Einsatzmeldung wurden neben der Feuerwehr Böblingen auch ein Umweltschutzzug sowie die Führungsgruppe des Landkreises alarmiert. Die hohe Anzahl an Einsatzkräften kam dadurch zustande.

Vor Ort bestätigte sich ein Austritt von Kältemittel, der im Außenbereich sichtbar war. Einsatzkräfte der Feuerwehr erkundeten daraufhin unter Atemschutz die Lage im Gebäudeinneren und sperrten die Einsatzstelle weiträumig ab. Der Betrieb des Zug- und Busbahnhofs war nicht beeinträchtigt. Mithilfe von Spezialkräften sowie durch das Hinzuziehen eines Technikers konnte nach kurzer Zeit Entwarnung gegeben werden. Vermutlich kam es durch ein Überdruckventil zur Freisetzung des Kältemittels.

Eine betroffene Person wurde durch den Rettungsdienst ambulant behandelt, weitere Verletzte gab es nicht. Die Einsatzstelle wurde nach weiteren Messmaßnahmen im Anschluss an den Betreiber übergeben.

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