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Feuerwehr Böblingen

FW Böblingen: Verkehrsunfall in der Tübinger Straße

Böblingen (ots)

Mit dem Stichwort "Verkehrsunfall" wurde die Feuerwehr Böblingen am heutigen Mittwoch, 17. Juni 2026, um 13.45 Uhr in die Tübinger Straße alarmiert. Stadtauswärts in Richtung Bundesstraße 464 kam ein PKW von der Fahrbahn ab und kam auf der Seite in der Böschung zum Stehen. Die Fahrerin war im PKW eingeschlossen, sodass eine Rettung durch die Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät notwendig war. Währenddessen wurde der Brandschutz sichergestellt und nach den Rettungsarbeiten die Batterie abgeklemmt. Nach der Sichtung durch den Rettungsdienst wurde die Patienten in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Im Einsatz war die Feuerwehr Böblingen mit einem Rüstzug sowie die Feuerwehr Sindelfingen mit einem Löschfahrzeug.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Böblingen
Gianluca Biela
Mobil: 015774742765
E-Mail: g.biela@boeblingen.de

Original-Content von: Feuerwehr Böblingen, übermittelt durch news aktuell

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