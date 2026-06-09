Feuerwehr Böblingen

FW Böblingen: Feuerwehreinsatz am Bahnhof Böblingen

Böblingen (ots)

Die Feuerwehr Böblingen wurde am heutigen Dienstag gegen 17.45 Uhr mit dem Stichwort "Umwelteinsatz" an den Bahnhof Böblingen alarmiert. Eine Person meldete der Feuerwehr einen ungewöhnlichen Geruch in einem Zug.

Nach der Evakuierung des Zuges nahm die Feuerwehr Messungen im betroffenen Abteil vor. Nach der Lokalisierung wurde der Stoff aufgenommen und sicher verpackt. Im Anschluss wurde der Zug gelüftet und nochmals Messungen durchgeführt.

Im Zug befanden sich 130 reisende Passagiere, die unverletzt blieben.

Die Feuerwehr Böblingen war mit zwölf Fahrzeugen und 40 Kräften im Einsatz, darunter auch ein Messfahrzeug der Feuerwehr Sindelfingen. Der Rettungsdienst sowie der DRK-Ortsverein Böblingen waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen und zwölf Kräften im Einsatz. Nach Abschluss der Maßnahmen durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle gegen 21.00 Uhr an die Bundespolizei übergeben.

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