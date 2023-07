Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Rheingau-Taunus-Kreis

FW Rheingau-Taunus: Verletzte bei Gefahrgutunfall in Niedernhausen

Niedernhausen (ots)

Gegen 9:54 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Niedernhausen zu einem Gefahrgutunfall alarmiert. Im Niedernhausener Ortsteil Königshofen kam es zu einem Austritt eines ge-sundheitsgefährdenden Stoffes.

Schätzungsweise 200 Liter der gesundheits- und umweltgefährdenden Flüssigkeit sind von einem LKW ausgelaufen. Der größte Teil davon in der Niederseelbacher Straße und auf einem Werksgelände. Bei der Flüssigkeit handelt es sich um einen nicht wasserlöslichen Stabilisator, der in der Malerei und Lackiererei eingesetzt wird, damit die Farben und Lacke flüssig bleiben.

Durch die Dämpfe im Nahbereich der Flüssigkeit kann es zu Atem- und Augenreizungen kommen. Daher wurden die Anwohnerinnen und Anwohner in dem Gebiet aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten, Klimaanlagen abzuschalten und den Bereich zu meiden. Hierzu wurden die Sirenen im betroffenen Ortsteil sowie WarnApps und Cell-Broadcast ausgelöst. Außerdem wurden die Niederseelbacher Straße und die Hartmann-straße gesperrt.

Als die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf, sperrte sie den Bereich ab und sicherte mit einem Trupp unter Atemschutz das Fass. Der LKW-Fahrer kam mit der Flüssigkeit in Kon-takt, spülte diese jedoch sofort ab, weshalb er keine weiteren Verletzungen davongetragen hat. Die ausgetretene Flüssigkeit wurde mit Bindemittel abgestreut. Zwei Feuerwehrleute wurden ebenfalls leicht verletzt, einer von ihnen wurde vorsorglich in ein Krankenhaus ge-bracht, konnte dieses jedoch nach kurzer Zeit wieder verlassen. Alle Verletzten sind wieder wohlauf.

Der Kreisbrandmeister für CBRN (Gefahren chemischer, biologischer, radioaktiver und nuk-learer Art) und eine Fachberaterin für CBRN unterstützten an der Einsatzstelle sowie ein Vertreter der Unteren Wasserbehörde. Es wurde eine Spezialfirma gerufen, welche die Flüssigkeit fachgerecht von der Straße aufnehmen und entsorgen kann.

Gegen 13:00 Uhr war die akute Gefahr beseitigt und die Bevölkerungswarnung konnte auf-gehoben werden. Die unmittelbaren Anwohnerinnen und Anwohner sollten vorerst noch Fenster und Türen geschlossen halten. Die Feuerwehr informierte die unmittelbaren An-wohnerinnen und Anwohner über Fahrzeugdurchsagen. Gegen 16:00 Uhr konnten auch die unmittelbaren Anwohnerinnen und Anwohner ihre Fenster und Türen wieder öffnen.

Da die Reinigungsarbeiten aufwändig sind, dauern sie bis voraussichtlich in die frühen Abendstunden an. Die Reinigungsarbeiten geschehen in Absprache mit Hessenmobil. Die Niederseelbacher Straße bleibt für die Dauer der Reinigungsarbeiten gesperrt. Die Stra-ßenkanäle werden gespült und das Spülwasser wird aufgefangen. Auch die Kläranlage wur-de informiert. So konnte sie ihrerseits Maßnahmen ergreifen, damit kein Gefahrstoff in die Umwelt gelangt.

Insgesamt waren etwas mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr Niedernhausen, unter-stützt durch weitere Einsatzkräfte aus dem Rheingau-Taunus-Kreis, im Einsatz.

Es handelt sich hierbei um eine gemeinsame Pressemeldung der Freiwilligen Feuerwehr Niedernhausen und dem Fachdienst Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienste vom Rheingau-Taunus-Kreis.

Original-Content von: Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Rheingau-Taunus-Kreis, übermittelt durch news aktuell