Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Rauchentwicklung an PKW ohne Feststellung eines Brandes - 28.06.2026

Reichenau (ots)

Am Sonntagabend, 28.06.2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Reichenau zu einem gemeldeten Fahrzeugbrand im Gemeindegebiet alarmiert. Gemeldet war eine Rauchentwicklung im Bereich eines Reifens an einem PKW. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte kein Brandereignis festgestellt werden. Das Fahrzeug wurde durch die Feuerwehr mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Dabei wurden insbesondere der Bereich des betroffenen Vorderreifens sowie der Motorraum überprüft. Erhöhte Temperaturen konnten nicht festgestellt werden. Das Fahrzeug wurde anschließend aus dem unmittelbaren Verkehrsbereich verbracht und an die verantwortliche Person übergeben. Weitere Maßnahmen durch die Feuerwehr waren nicht erforderlich. Einsatzzeit: 21:41 Uhr bis 22:10 Uhr Einsatzkräfte: 17 Fahrzeuge: LF 10, MZF

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