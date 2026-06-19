PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Reichenau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Ast auf Fahrbahn nach Gewitter - 19.06.2026

FW Reichenau: Ast auf Fahrbahn nach Gewitter - 19.06.2026
  • Bild-Infos
  • Download

Reichenau (ots)

Am Abend des 19.06.2026 wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einer technischen Hilfeleistung alarmiert. Nach dem Durchzug eines Gewitters wurde gemeldet, dass sich ein Ast auf einer Fahrbahn im Bereich einer Abbiegespur befand. Vor Ort bestätigte sich die Lage. Ein kleiner, abgebrochener Ast lag auf der Fahrbahn und stellte ein mögliches Hindernis für den Verkehr dar. Die Einsatzkräfte beseitigten den Ast umgehend, indem dieser aus dem Gefahrenbereich entfernt wurde. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich. Für die Dauer des Einsatzes kam es zu keinen nennenswerten Einschränkungen im Straßenverkehr. Der Einsatz konnte nach kurzer Zeit beendet werden. Einsatzzeit: 19:39 Uhr bis 20:13 Uhr Einsatzkräfte: 9 Fahrzeuge: LF10

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Reichenau
Pressestelle
Telefon: +497534 2710408
E-Mail: pressestelle@feuerwehr-reichenau.de
www.feuerwehr-reichenau.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Reichenau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Reichenau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Reichenau
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Reichenau
Alle Meldungen Alle
  • 17.06.2026 – 07:11

    FW Reichenau: Rauchentwicklung an LKW - 16.06.2026

    Reichenau (ots) - Am Morgen des 16. Juni wurde die Feuerwehr zu einem brennenden LKW im Bereich eines Tunnelbauwerks alarmiert. Der Fahrer eines Baustellenfahrzeugs hatte während der Durchfahrt eine Rauchentwicklung im Bereich der hinteren Räder bemerkt und das Fahrzeug daraufhin in einer Pannenbucht zum Stillstand gebracht. Beim Eintreffen der Feuerwehr war keine sichtbare Rauchentwicklung mehr feststellbar. Die ...

    mehr
  • 14.06.2026 – 10:10

    FW Reichenau: Katze aus misslicher Lage befreit - 14.06.2026

    Reichenau (ots) - Am frühen Morgen wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einem gemeldeten Hilfeleistungseinsatz alarmiert. Laut erster Meldung befand sich ein Tier in einer misslichen Lage zwischen baulichen Strukturen im Bereich eines Wohngebäudes. Es konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Die zunächst gemeldete Katze hatte sich bereits selbstständig aus ihrer Zwangslage befreit, sodass für die Feuerwehr kein ...

    mehr
  • 14.06.2026 – 10:06

    FW Reichenau: Türnotöffnung ohne Eingreifen der Feuerwehr - 13.06.2026

    Reichenau (ots) - Die Freiwillige Feuerwehr Reichenau wurde am Samstagmorgen zur Unterstützung des Rettungsdienstes zu einer gemeldeten Türnotöffnung im Gemeindegebiet alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass die betroffene Wohnung bereits durch Angehörige geöffnet worden war. Eine Person konnte vor Ort angetroffen werden, sodass ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren