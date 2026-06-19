Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Ast auf Fahrbahn nach Gewitter - 19.06.2026

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Reichenau (ots)

Am Abend des 19.06.2026 wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einer technischen Hilfeleistung alarmiert. Nach dem Durchzug eines Gewitters wurde gemeldet, dass sich ein Ast auf einer Fahrbahn im Bereich einer Abbiegespur befand. Vor Ort bestätigte sich die Lage. Ein kleiner, abgebrochener Ast lag auf der Fahrbahn und stellte ein mögliches Hindernis für den Verkehr dar. Die Einsatzkräfte beseitigten den Ast umgehend, indem dieser aus dem Gefahrenbereich entfernt wurde. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich. Für die Dauer des Einsatzes kam es zu keinen nennenswerten Einschränkungen im Straßenverkehr. Der Einsatz konnte nach kurzer Zeit beendet werden. Einsatzzeit: 19:39 Uhr bis 20:13 Uhr Einsatzkräfte: 9 Fahrzeuge: LF10

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