Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus - eine verletzte Person

Stuttgart (ots)

Das Führung- und Lagezentrum der Polizei forderte kurz nach Mitternacht die Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Rohrer Höhe an. Die Integrierte Leitstelle alarmierte zunächst den Löschzug der zuständigen Feuer- und Rettungswache 5, die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Vaihingen sowie einen Rettungswagen. Kurze Zeit später gingen weitere Meldungen über sichtbare Flammen ein, woraufhin weitere Einsatzkräfte nachalarmiert wurden. Noch während der Anfahrt der Feuerwehr begannen Einsatzkräfte der Polizei das Gebäude zu räumen. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte ein Zimmer in einer Wohnung im ersten Obergeschoss, das Feuer drohte auf weitere Gebäudeteile überzugreifen. Mittels zwei Löschrohren wurde von außen eine Brandausbreitung verhindert. Ein Trupp unter Atemschutz drang mit einem Löschrohr in die Wohnung vor und konnte den Brand löschen. Das Gebäude wurde mit mehreren Hochleistungslüftern vom Brandrauch befreit. Noch verbliebene Glutnester wurden abgelöscht. Abschließend wurde das Gebäude von der Feuerwehr auf schädliche Brandgase kontrolliert. Die betroffene Wohnung ist bis auf weiteres nicht mehr nutzbar. Alle anderen Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Bewohner der Brandwohnung wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung von einem Notarzt erstversorgt und vom Rettungsdienst in eine Klinik transportiert.

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