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Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus - Stuttgart Vaihingen - Wohnung in Vollbrand - Eine verletzte Person - Raucheintrag in mehrere Bereiche des Mehrfamilienhauses

Stuttgart (ots)

In den Morgenstunden am Montag kam es gegen 00:30 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Stuttgarter Stadtteil Vaihingen. Durch einen Anrufer wurden der Integrierten Leitstelle Stuttgart eine lichterloh in Flammen stehende Wohnung im 1. Obergeschoss gemeldet. Auf Grund der geschilderten Lage entsendete die Leitstelle Einheiten der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes zum Einsatzort.

Die ersteintreffenden Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Vaihingen und die Kräfte der Feuerwache 5 nahmen unverzüglich mehrere Löschrohre im Inneren des Gebäudes sowie von außen vor. Der Brand innerhalb der Wohnung wurde rasch gelöscht. In der Brandwohnung waren weitere Nachlöscharbeiten und eine intensive Belüftung der Räumlichkeiten erforderlich.

Alle Bewohner haben das Haus selbstständig verlassen. Eine Person konnte sich selbst aus der betroffenen Wohnung retten und wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Dieser verbrachte den Patienten in ein Krankenhaus.

Im weiteren Einsatzverlauf kontrollierten weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr die angrenzend betroffenen Bereiche des Gebäudekomplexes auf einen möglichen Raucheintrag sowie Löschwasser.

Die Brandwohnung ist bis auf weiteres unbewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschfahrzeug Feuerwache 2: Inspektionsdienst, GW-Hygiene, Abrollbehälter-Atemschutz Feuerwache 4: Gerätewagen-Atemschutz Messtechnik Feuerwache 5: Löschzug

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Vaihingen: Löschzug

Rettungsdienst

Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, 2 Rettungswagen

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Stuttgart
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0711 216 73555
37-Pressestelle@stuttgart.de
www.feuerwehr-stuttgart.de

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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