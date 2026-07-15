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Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Abschlussmeldung: Einsatz auf dem Neckar beendet

Stuttgart (ots)

   - Enge Abstimmung des Amtes für Umweltschutz, der 
     Wasserschutzpolizei, dem Hafen Stuttgart und der Feuerwehr 
     Stuttgart
   - Zwei Feuerwehrboote und Taucher im Einsatz
   - Einsatz nach rund 8 Stunden beendet

Der Einsatz der Feuerwehr Stuttgart aufgrund der Gewässerverunreinigung auf dem Neckar im Bereich Stuttgart-Hedelfingen konnte am Mittwoch gegen 16:00 Uhr beendet werden.

Durch die gemeinsamen Maßnahmen aller beteiligten Behörden und Organisationen konnte die Verunreinigung erfolgreich eingedämmt und beseitigt werden. Die Feuerwehrboote wurden aus dem Wasser genommen, der Einsatz der Feuerwehrtaucher konnte ebenfalls beendet werden.

Der Neckar ist für die Schifffahrt wieder freigegeben.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Stuttgart
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0711 216 73555
37-Pressestelle@stuttgart.de
www.feuerwehr-stuttgart.de

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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