Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Abschlussmeldung: Einsatz auf dem Neckar beendet

Stuttgart (ots)

- Enge Abstimmung des Amtes für Umweltschutz, der Wasserschutzpolizei, dem Hafen Stuttgart und der Feuerwehr Stuttgart - Zwei Feuerwehrboote und Taucher im Einsatz - Einsatz nach rund 8 Stunden beendet

Der Einsatz der Feuerwehr Stuttgart aufgrund der Gewässerverunreinigung auf dem Neckar im Bereich Stuttgart-Hedelfingen konnte am Mittwoch gegen 16:00 Uhr beendet werden.

Durch die gemeinsamen Maßnahmen aller beteiligten Behörden und Organisationen konnte die Verunreinigung erfolgreich eingedämmt und beseitigt werden. Die Feuerwehrboote wurden aus dem Wasser genommen, der Einsatz der Feuerwehrtaucher konnte ebenfalls beendet werden.

Der Neckar ist für die Schifffahrt wieder freigegeben.

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