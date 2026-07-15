Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Gewässerverunreinigung auf dem Neckar

Stuttgart (ots)

Aufgrund einer Gewässerverunreinigung auf dem Neckar erfolgte am Mittwochmorgen gegen 07:45 Uhr die Alarmierung der Feuerwehr Stuttgart durch die Wasserschutzpolizei. Im Bereich Stuttgart-Hedelfingen kam es zu einem Eintritt von einer ölartigen Flüssigkeit in den Neckar.

Um die Gewässerverunreinigung schnellstmöglich einzudämmen, kam es zu einem gemeinsamen Einsatz des Amtes für Umweltschutz, der Wasserschutzpolizei, dem Hafen Stuttgart und der Feuerwehr Stuttgart.

Die Feuerwehr brachte Ölsperren aus, kontrollierte mehrere Örtlichkeiten am Neckar sowie mehrere Schachteinläufe. Zur Kontrolle und Abdichtung eines Schachteinlaufes kamen auch Feuerwehrtaucher unter Wasser zum Einsatz. An der Wasseroberfläche wurden die Einsatzmaßnahmen durch zwei Feuerwehrboote unterstützt.

Um die ölartige Flüssigkeit aufzunehmen, kommt ein Saugwagen eines Privatunternehmens zum Einsatz. Die Ermittlungen zum Grund für die Gewässerverunreinigung hat die Wasserschutzpolizeistation Stuttgart übernommen.

Die Schifffahrt ist aufgrund der Maßnahmen vorrübergehend eingestellt. Aktuell ist die weitere Einsatzdauer noch nicht abschätzbar. Die Feuerwehr Stuttgart ist aktuell mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz.

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