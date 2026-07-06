Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Brand in Supermarkt - Rauch zieht in darüberliegende Wohnungen - Feuerwehr räumt 16 Wohnungen - Brand schnell gelöscht - Keine Verletzten

Stuttgart (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 2 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brand in einem Supermarkt in der Giebelstraße in Stuttgart-Giebel aus.

Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwache aus Feuerbach neun Minuten nach dem ersten Notruf eintrafen, war der Supermarkt im Erdgeschoss eines mehrgeschossigen Gebäudes komplett verraucht. Der Brandrauch zog über offene Fenster in die darüberliegenden Wohnungen ein.

Die Feuerwehr begann umgehend mit der Brandbekämpfung im Supermarkt. Dort brannten eine Kühltruhe sowie ein Warenregal. Das Feuer konnte mit einem Löschrohr schnell gelöscht werden. Parallel zu den Löschmaßnahmen räumten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Weilimdorf die Wohngeschosse und kontrollierten 16 Wohnungen auf eingetragenen Rauch. Alle 23 Betroffenen konnten in die Wohnungen zurückkehren, nach dem diese von der Feuerwehr kontrolliert und belüftet worden waren. Verletzt wurde niemand.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Direktionsdienst Inspektionsdienst Feuerwache 1: Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung Feuerwache 2: Gerätewagen-Hygiene Feuerwache 3: Löschzug Feuerwache 4: Löschzug, Atemschutz- und Messdienst

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Weilimdorf, Gerätewagen Messtechnik Abteilung Hedelfingen

Rettungsdienst

1 Rettungswagen

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