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Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Folgemeldung 4: Stand 14:15 Uhr - Großbrand auf dem Stuttgarter Großmarkt

Stuttgart (ots)

Eine Brandwache der Feuerwehr war die ganze Nacht an der Brandstelle im Einsatz. Die Einsatzkräfte löschten bei Bedarf aufflammende Brandnester ab. Der Einsatz des THW konnte beendet werden und die weiteren Abbrucharbeiten übernimmt ein privates Unternehmen.

Die Feuerwehr ist Stand Sonntagmittag 14:15 Uhr weiterhin mit einer Brandwache vor Ort. Die Einsatzkräfte löschen brennenden Material vor dem Abtransport ab und löschen verbleibenden Brandnester sobald diese zugänglich sind.

Eine weitere Lagebesprechung ist für 19 Uhr angesetzt. Es ist durchaus möglich, dass der Feuerwehreinsatz bis zum Montag verlängert werden muss.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Stuttgart
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0711 216 73555
37-Pressestelle@stuttgart.de
www.feuerwehr-stuttgart.de

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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