Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Folgemeldung 2: Stand 12:30 Uhr - Großbrand auf dem Stuttgarter Großmarkt unter Kontrolle

Stuttgart (ots)

Nach aufwendigen Löscharbeiten konnte die Einsatzleitung um 12:30 Uhr "Brand unter Kontrolle" melden. Die Feuerwehr Stuttgart ist weiterhin mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort im Einsatz und wird vom THW unterstützt. Es wird noch mit aufwendigen Löscharbeiten in den kommenden Stunden gerechnet.

Presseanfragen bitte an das Pressetelefon der Feuerwehr Stuttgart unter 0711 21673555 und nicht an die Integrierte Leitstelle Stuttgart.

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