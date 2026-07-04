Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Folgemeldung 1: Stand 5 Uhr - Großbrand auf dem Stuttgarter Großmarkt

Stuttgart (ots)

Die Feuerwehr Stuttgart befindet sich weiterhin im Großeinsatz auf dem Stuttgarter Großmarkt. Hier sind zwei Lagerhallen in Brand geraten. Stand 5 Uhr ist der Brand nicht unter Kontrolle. Die Brandintensität konnte reduziert und ein Übergreifen des Brandes auf weitere Lagerhallen verhindert werden.

Mittlerweile sind über 200 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr, Werkfeuerwehren, Rettungsdienst und Technischem Hilfswerk im Einsatz. Auch die Polizei ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

Starke Rauchentwicklung hält weiter an

Aufgrund des weiter anhaltenden Brandereignisses kommt es zu einer starken Rauchentwicklung. Insbesondere im Bereich Bad Cannstatt kommt es durch den Rauch zu einer starken Geruchsbelästigung und teilweise auch Sichteinschränkungen. Die Messspezialisten der Feuerwehr führen kontinuierliche Luftmessungen durch. Die Bevölkerung wird aufgerufen Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen auszuschalten. Eine entsprechende Bevölkerungswarnung über das Module Warnsystem des Bundes wurde ausgelöst.

Wasserversorgung aus dem Neckar aufgebaut

Mit Hochleistungspumpen bauten Einsatzkräfte der Feuerwehr eine Wasserversorgung aus dem Neckar auf. Neben mehreren Löschrohren vom Boden kommen auch zwei Teleskopmast und zwei Drehleitern mit Wenderohren zum Einsatz.

Umfangreiches Informationsangebot

Die Feuerwehr informiert die Bevölkerung fortlaufend über die Website feuerwehr.stuttgart.de und ihre Social-Media-Kanäle.

Für Pressevertreter ist unter der Telefonnummer 0711 21673555 ein Pressetelefon eingerichtet. Von Rückfragen in der Integrierten Leitstelle Stuttgart ist abzusehen.

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