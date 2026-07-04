Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Erstmeldung: Großbrand auf dem Großmarkt in Stuttgart-Wangen

Stuttgart (ots)

Die Feuerwehr Stuttgart wurde am Freitagabend gegen 22:40 Uhr zu einem Großbrand auf dem Gelände des Großmarkts in Stuttgart-Wangen alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand eine Lagerhalle in Vollbrand. Das Feuer hatte zu diesem Zeitpunkt bereits auf eine benachbarte Halle übergegriffen. Die Feuerwehr Stuttgart ist derzeit mit einem Großaufgebot von mehr als 150 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Aktuell sind zwei Drehleitern sowie ein Teleskopmast zur Riegelstellung im Einsatz. Zusätzlich werden mehrere handgeführte Strahlrohre eingesetzt. Um die Löschwasserversorgung sicherzustellen, wird eine Wasserförderung über lange Wegstrecken aufgebaut. Darüber hinaus unterstützen mehrere Großtanklöschfahrzeuge die Einsatzmaßnahmen.

Für Medienvertretende wurde an der Pforte der Hauptzufahrt zum Großmarkt eine Pressesammelstelle eingerichtet.

Bitte verzichten Sie auf telefonische Anfragen an die Integrierte Leitstelle. Presseanfragen richten Sie ausschließlich an das Pressetelefon der Feuerwehr Stuttgart unter 0711 216 73555.

Die Feuerwehr Stuttgart informiert fortlaufend über ihre Social-Media-Kanäle sowie auf ihrer Webseite.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde eine Bevölkerungsinformation im Umkreis von vier Kilometern ausgelöst. In diesem Bereich wird gebeten Fenster & Türen geschlossen zu halten und Klima- und Lüftungsgeräte auszuschalten.

Eine weitere Lageinformation folgt.

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