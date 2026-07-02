Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Chemikalien im Labor ausgetreten

Stuttgart (ots)

- Drei leichtverletze Personen - Chemikalien mit Bergebehälter gesichert

Am Donnerstagvormittag kam es infolge eines Arbeitsunfalls in einem Labor der Universität Vaihingen zu einem Gefahrstoffeinsatz für die Feuerwehr. Laut Aussage anwesender Personen gegenüber den ersteintreffenden Kräften des Hilfeleistungslöschzuges der Feuer- und Rettungswache 5 entstand durch die Reaktion zweier Flüssigkeiten eine zu Beginn des Einsatzes unbekannte Chemikalie. Durch deren Freisetzung kam es bei den anwesenden Personen zu Reizungen der Atemwege.

Ein Atemschutztrupp mit Sonderausrüstung für Chemieeinsätze kontrollierte das betroffene Labor und verbrachte die ausreagierte Chemikalie mithilfe eines Bergebehälters ins Freie. Anschließend wurde das Labor über die vorhandene raumlufttechnische Anlage belüftet.

In Zusammenarbeit mit dem Atemschutz-Messtechnischen Dienst (AMD) der Feuerwache 4 wurde das Labor sorgfältig auf weitere Schadstoffe überprüft und anschließend durch das Laborpersonal freigemessen. Zudem kontrollierten die Einsatzkräfte vorsorglich die umliegenden Nutzungsbereiche, um eine Gefährdung anderer Beschäftigter auszuschließen. Sämtliche Messungen verliefen ohne Feststellungen, sodass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Dritte bestand.

Drei betroffene Personen wurden vor Ort ambulant medizinisch betreut.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 2: Löschzug, Wechselladerfahrzeuge mit Abrollbehälter Atemschutz Feuerwache 4: Gerätewagen Messtechnik Feuerwache 5: Löschzug, Wechsellader mit Abrollbehälter Atemschutz, Wechselladerfahrzeuge mit Abrollbehälter Umwelt / Land Verwaltungsstandort: Direktionsdienst, Inspektionsdienst, Pressesprecher

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Vaihingen: drei Löschfahrzeuge ein Mannschaftstransportfahrzeug Abteilung Birkach: ein Gerätewagen Messtechnik Abteilung Weilimdorf: ein Gerätewagen Logistik Abteilung Degerloch: ein Mannschaftstransportfahrzeug - Führungsunterstützung

Abteilung Sillenbuch: Wachbesetzung Feuer- und Rettungswache 5 Abteilung Degerloch: Wachbesetzung Feuer- und Rettungswache 5

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