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Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Feuerwehr rettet vier Turmfalken aus aufgeheizter Blechverkleidung

FW Stuttgart: Feuerwehr rettet vier Turmfalken aus aufgeheizter Blechverkleidung
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Stuttgart (ots)

   -	Blechverkleidung eines Kamins durch Hitzewelle stark aufgeheizt
   -	Vier Turmfalken an die Tierrettung übergeben

Gegen 16:45 Uhr ging bei der Feuerwehr Stuttgart die Anforderung des Amtes für Umweltschutz zur Unterstützung bei einer Tierrettung ein. In einem Wohn- und Geschäftshaus in der Blumenstraße in Stuttgart Mitte steckten vier Junkfalken hinter einer heißen Blechverkleidung eines Kamins fest.Durch die starke Sonneneinstrahlung hatte sich das Blech bereits auf über 65 °C erhitzt.

Ein Jungfalke war bereits vor Eintreffen der Feuerwehr auf ein Vordach gefallen und konnte von dort gerettet werden. Die drei weiteren Jungfalken wurden durch ein leichtes Verbiegen des Bleches und weiterem Werkzeug, Meterstab und Kescher gerettet. Aufgrund der Lage des Kamins mussten sich die Einsatzkräfte mittels einem Sicherungssystem am Drehleiterkorb sichern.

Gegen 18 Uhr konnten die Jungfalken an die Tierrettung des Städtischen Vollzugsdienstes übergeben werden und die Feuerwehr wieder einrücken.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschfahrzeug, Drehleiter

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Stuttgart
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0711 216 73555
37-Pressestelle@stuttgart.de
www.feuerwehr-stuttgart.de

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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