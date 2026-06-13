Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: PKW im Vollbrand - Feuer droht auf Gebäude überzugreifen

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Stuttgart (ots)

- Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte ein PKW im Vollbrand vor einem Wohn- und Geschäftshaus - Zwei Löschrohre im Einsatz und zeitintensive Nachlöscharbeiten - Keine verletzten Personen

Ein Anrufer meldete am Samstagnachmittag den Brand eines PKW vor einem Wohn- und Geschäftshaus in Stuttgart-Plieningen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befand sich das Fahrzeug bereits im Vollbrand und drohte auf das Gebäude, sowie einen weiteren PKW überzugreifen. Im Gebäude befanden sich keine Personen.

Unmittelbar wurde ein Löschrohr zur Brandbekämpfung am Fahrzeug, und ein weiteres Löschrohr zum Schutz des Gebäudes vorgenommen.

Aufgrund des verbauten Elektroantriebs und einer möglichen Wiederentzündung wurde der PKW im weiteren Einsatzverlauf zum Schutz des Wohn- und Geschäftshauses mit einem Mehrzweckzug vom Gebäude entfernt.

Die vom Raucheintrag betroffenen Wohnungen wurden durch die Feuerwehr maschinell belüftet.

Nach zeitintensiven Nachlöscharbeiten konnte der Brand vollständig gelöscht werden.

Der Einsatz eines hinzugerufenen Abrollbehälters für havarierte Elektrofahrzeuge der Flughafenfeuerwehr war damit nicht mehr notwendig.

Einsatzkräfte Berufsfeuerwehr

Feuerwache 5: Löschzug

Einsatzkräfte Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Plieningen: Löschfahrzeug, Großtanklöschfahrzeug, Mannschaftstransportfahrzeug

Werkfeuerwehr Flughafen: Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Hochvolt

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